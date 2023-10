SAISON CHAUDE – Les températures pourraient atteindre la barre des 40°C

Le temps sera exceptionnellement chaud, cette semaine. Les tendances de températures minimales et maximales sont en hausse, sur toute la Grande île.

Vague de chaleur. Des températures presque caniculaires risquent d’accabler les habitants de l’Ouest et du Nord-ouest de la Grande île, cette semaine. Le mercure flirte avec les 40°C, sur ces parties de Madagascar. Sur les Hautes-Terres centrales, les températures pourraient également être extrêmes. Elles seront supérieures à 30°C, selon les prévisions. « Le mois d’octobre est la partie de l’année la plus chaude, en général. En ce moment, l’atmosphère est sèche, le régime d’alizé est faible, c’est ce qui provoque ces fortes chaleurs », explique Rivo Randrianarison, chef prévisionniste auprès du service de Prévision de la direction générale de la Météorologie, hier. Les températures augmenteront progressivement, jusqu’à jeudi. Elles seraient autour de 39°C à Maeva­tanàna, de 30°C à Antanana­rivo, de 37°C au Nord-ouest, ce jour. Demain, elles frôleraient les 40°C à Maeva­tanàna. Elles seraient de 38°C au Nord-ouest, et de 32°C à Antananarivo. Le pic des températures sera atteint, jeudi. Des températures de 40°C seraient prévues, jeudi, à Maevatanàna, à l’Ouest et au Nord-ouest de Mada­gascar. Elles avoisineraient les 33°C à Antananarivo et de 35 à 36°C à Anjozorobe et à Ankazobe.

Recommandations

Ces fortes chaleurs se faisaient sentir, depuis dimanche. « Il fait très chaud. On a l’impression d’être près d’un fourneau. Les rayons de soleil nous tapaient directement sur la tête », a réagi Jean Ernest Rakotomalala, un habitant d’Antananarivo, avec les températures de 28-29°C ressenties à Antananarivo, hier et dimanche, selon Météo Madagascar. Les médecins recommandent à tous de bien s’hydrater en buvant au moins 1,5 litre d’eau par jour, pour éviter la déshydratation, de se protéger du soleil et de se mettre à l’ombre. Selon toujours les prévisions, ces températures vont diminuer à la fin de semaine. Le temps va se rafraîchir,et des averses orageuses sont attendues le weekend prochain. Cette surchauffe favorise les orages.