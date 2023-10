RALLYE TERRE DES CARDABELLES – CLIO TROPHY – Mika Rasoamaromaka ravit la seconde place

Le pilote du TMF Rally, Mika Rasoamaromaka est sacré vice-champion de France Clio Trophy terre dans la catégorie des juniors et au classement général de la dernière manche de ce weekend.

Nette progression en deux saisons. Après la première année de découverte, les jumeaux Rasoama­romaka ont réalisé une belle performance à leur deuxième saison au championnat de France des rallyes terre – Clio Trophy. Mika Rasoamaro­maka en compagnie de Pouget Bastien au volant d’une Renault Clio Rally 5 termine sur la deuxième marche du podium au classement général de la 39e édition du Rallye terre des Carda­belles d’Aveyron ce weekend. Ce rallye compte pour la quatrième et dernière manche du championnat de France terre. Mika termine également deuxième au classement final des juniors, troisième en deux roues motrices et est vice-champion du Clio Trophy pour la saison 2023. Il a surtout brillé en signant le scratch à la dixième épreuve spéciale de Séverac d’Aveyron. Il a parcouru les 17,10km en 10: 44.7 devant l’équipage Vigion-Borderie (10: 45.3) et le duo malgache Faniry Rasoamaromaka-Judicaël Rakotomalala (10 : 52.0). L’équipage Chatillon Mattéo-Cornuau finit premier au classement général et chez les juniors en bouclant les dix ES en 1.08.26.9. Le duo Mika-Pouget Bastien s’est contenté de la seconde place (+11.1) devant Vigion-Borderie (+12.0) qui complète le podium. Cet équipage remporte pour sa part, le titre de champion du Clio Trophy version 2023.

Podium

L’équipage Faniry-Judicaël se trouve à la sixième place au classement général (55.1), derrière Boulenc-Barozzi Gauze (+15.6) et l’équipage Jean-Paul Monnin-Franck Gilliot (+42.7). «Nous n’avons pas démérité. Et nous ne sommes pas du tout déçus, le rallye continue (…) Nous sommes contents de notre évolution dans le championnat de France des rallyes terre. Rendez-vous l’année prochaine», s’est exprimé Mika dans les réseaux sociaux. Ce rallye a été aussi marqué samedi par un accident mortel. Un commissaire de course fauché par un concurrent a perdu la vie dans l’ES Sainte-Eulalie et la course a dû être interrompue samedi après-midi. Lors des précédentes manches, Mika s’est déjà hissé sur la troisième marche du podium et la première place des juniors au 23e Rallye Castine terre d’Occitanie au début mai à Bretenoux. Il a terminé cinquième au général et troisième chez les juniors au Rallye Terre d’Aléria en Haute Corse en début juin. Son jumeau, Faniry Rasoa­maromaka a été quant à lui, classé troisième chez les juniors et cinquième au général à la 26e édition du Rallye des Causses au début avril.