ONCOLOGIE – Les cancers féminins commencent à affecter les jeunes

Les jeunes ne sont pas à l’abri. Les cancers féminins commencent à prendre place auprès des jeunes. Un chiffre inquiétant a été dévoilé par la Fondation Akbaraly au côté du Fond des Nations unies pour la Population ( UNFPA), hier. » Depuis 2021, sur plus de deux mille femmes dépistées, près de 14 % ont été testées positives au cancer du sein ainsi que du col de l’utérus. L’âge moyen de ces femmes est de 25 ans », a rapporté le directeur exécutif de la Fondation Akbaraly, hier, à l’occasion de la collaboration de ce dernier avec l’UNFPA pour l’octobre rose. On parle de cancers féminins, le cancer du sein, mais aussi le cancer du col de l’utérus. Ce chiffre inquiétant vient du fait que les personnes diagnostiquées sont de plus en plus jeunes. L’annonce de ce chiffre est dans le cadre de la sensibilisation sur les cancers féminins, pour sauver la vie des femmes. Ces cas de cancers affectant les femmes sont les plus récents chez ces dernières. Ces deux types de cancers sont évitables en suivant des méthodes préventives dès les plus jeunes âges. Un diagnostic précoce est très demandé pour combattre ces maladies. » Combattre ces maladies, surtout le cancer du sein, se fait par l’application de moyens de prévention. L’auto-palpation est une méthode très fiable, dès la jeunesse. Je recommande cette auto-palpation tous les mois. Et en ce qui concerne le col de l’utérus, le frottis est conseillé très régulièrement pour les près de 30 ans et à répéter tous les trois ans », conseille le docteur de la fondation Akbaraly. Le meilleur moyen de prévenir ces maladies est le diagnostic précoce. Avec l’UNFPA, une séance de dépistage gratuite est organisée tout au long de ce mois d’octobre, à Antananarivo, Mahajanga et Fianarantsoa. Des activités pour célébrer l’octobre rose. Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser à la prise de décision pour combattre ces maladies.