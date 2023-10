Njiva buteur incontestable

Le Barea, Njiva Rakotoarimalala est le meilleur buteur de son club, Ratchaburi. Ce club s’est séparé un but partout contre Lamphun Warrior FC vendredi soir au Lamphun stadium. Le match compte pour la 7e journée du championnat thaïlandais. L’international malgache a inscrit l’unique but du Ratchaburi à la 32e minute et a mené au score jusqu’aux dix dernières minutes. Le club de Njiva joué à dix à cinq minutes de la pause. Sinoh Chatthong s’offre le but de l’égalisation pour le club hôte à la 82e minute. Ratchaburi, classé 7e avec

8 points a enregistré deux victoires, deux nuls et trois défaites, rencontrera en 8e journée le 21 octobre contre Sukothai, classé 15e.