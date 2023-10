MUSIQUE – Anisha Jo signe un partenariat avec Sony music

Une collaboration artistique d’envergure a été officiellement scellée en France, marquant un moment mémorable dans la carrière de l’artiste talentueuse Anisha Jo. Sony Music Publishing, le géant de l’industrie musicale, a choisi de soutenir Anisha Jo dans sa quête artistique, en mettant l’accent sur la production de son très attendu nouvel album, prévu de voir le jour avant la fin de cette année. “La signature de mon accord d’édition avec Sony Music Publishing représente aujourd’hui la concrétisation d’un rêve, une étape cruciale de mon voyage en tant qu’auteure-compositrice. Cette signature coïncide avec le lancement de mon nouveau single ‘Automne’. Pour moi, l’écriture, la composition et la création sont des moyens d’expression et d’évasion dans mon propre univers, une manière de toucher les âmes. Aujourd’hui, de manière tangible, ces éléments continuent de m’accompagner, en particulier dans la réalisation de mon premier album, qui sera bientôt le vôtre”, déclare Anisha Jo sur sa page Facebook. Cette collaboration marque une transition significative pour Anisha Jo, l’introduisant dans le monde professionnel de la musique avec le soutien et les ressources de Sony Music Publishing.