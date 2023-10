MANDROSOA IVATO – Un laboratoire d’analyses médicales LABO+ ouvert

Les habitants aux alentours d’Ivato n’ont plus besoin d’aller jusqu’au centre-ville pour faire des analyses médicales. Un laboratoire d’analyses médicales, le LABO+, s’installe à Mandrosoa Ivato. « La consultation médicale jusqu’à l’analyse médicale est disponible au service de la patientèle, dans les locaux d’Ivato. Les prélèvements peuvent également être opérés à domicile pour assurer une chaîne de services à la disposition de la clientèle », a été souligné, durant l’inauguration de ce nouveau laboratoire, le 4 octobre. C’était en présence du Médecin Inspecteur du service de santé du district d’Ambohidratrimo et de l’ensemble de la clientèle du Groupe Assistance Plus, dirigé par son président directeur général, Patrick Cejudo qui s’est montré « très engagé dans la simplification du parcours médical ». Le Groupe Assistance + est présent à Madagascar depuis 27 ans. Après l’ouverture du laboratoire à Mahajanga, en 2019, il ouvre la porte d’un autre laboratoire à Antananarivo. Il est doté de la dernière technologie digitale et garantit des résultats fiables et sécurisés dans le respect des normes sanitaires internationales. LABO+ est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.