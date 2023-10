MANDRITSARA – Les occupants d’un taxi-brousse blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit à Mandritsara, hier. Le drame s’est produit à la hauteur d’Andilatsilefo. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. En revanche, la plupart des occupants du véhicule ont été blessés et ont dû être admis à l’hôpital. L’accident s’est produit dans la matinée d’hier. Le taxi-brousse impliqué dans un accident corporel est un Land Rover tout-terrain, aménagé pour accueillir des passagers. Il effectuait des liaisons entre Andohajango et la ville de Mandritsara lorsque l’accident est survenu. Le 4×4 plein de passagers empruntait une route secondaire lorsque le pire s’est produit. La Land Rover lancée sur la piste bosselée s’est précipitée sur une dénivellation qui l’a envoyée vers un talus. Devenue incontrôlable, le véhicule de transport en commun s’est renversé sur son flanc droit. Les objets et bagages attachés sur le porte-bagage ont été projetés tandis que les occupants du 4×4, piégés entre les bancs ont été violemment secoués. Des dégâts importants sont constatés sur le véhicule de transport en commun.