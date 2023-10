MALADIE CONTAGIEUSE – Deux autres décès suspects de peste à Manandriana

Une suspicion de peste, dans un autre hameau de Manandriana. Deux hommes vivant dans un même village sont décédés, chez eux, le même jour, le 4 octobre dernier, selon le rapport des sources locales. Le premier est un jeune homme de 17 ans, dont la mort est survenue à la suite d’une céphalée, de vertige et de douleur aux aisselles. Des bubons ont été constatés sous son aisselle gauche, lors de son décès. Le second est un homme de 30 ans, décédé suite à une douleur au niveau de l’épaule gauche, avec un œdème du bras et de la poitrine gauche, une brûlure gastrique, un vomissement noirâtre. Les résultats des tests de dépistage rapide de la peste, sur les prélèvements post mortem ont été négatifs. Les autorités locales sont restées vigilantes. Elles ont suivi les mesures sanitaires en cas de peste. Des activités de riposte ont été menées dans ce village. Vingt-huit personnes qui sont entrées en contact avec les victimes ont reçu des traitements de prévention. Trois maisons ont été désinfectées. Les habitants de ce hameau ont été sensibilisés à consulter un médecin en cas de maladie.À Talata Vohimena, où une mère et un fils sont décédés ensemble suite à une suspicion de peste, le 3 et le 4 octobre, il n’y a plus de nouveaux cas signalés. Même chose à Ankazobe où quatre personnes ont trouvé la mort, suite à une suspicion de peste pulmonaire. La vigilance devrait être maintenue. La saison pesteuse ne fait que commencer.