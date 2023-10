MAHAJANGA – Les représentants du collectif des onze candidats refoulés

Les représentants du collectif des onze candidats dans la région Boeny sont solidaires de ceux des autres régions et de la capitale. Ils ont fait la même déclaration, jeudi dernier. Celle de ne pas accepter la candidature de l’ancien président. Ils sont également d’accord pour la dissolution de la HCC et de la remplacer par la CES, parmi les autres revendications. Vendredi et samedi après-midi, les politiciens menés par Achim kely, assisté par une foule, ont tenté d’investir la place de la démocratie, un espace communal devant la cité Maeva, près de l’hôtel de ville. Le mouvement a duré moins d’une heure. L’endroit était quadrillé par les Forces de l’ordre. Les éléments de l’Emmo ont repoussé les manifestants. Samedi, ils ont été de nouveau refoulés et sommés d’évacuer les lieux. Tout comme les journalistes invités à quitter l’endroit. « Un dialogue est nécessaire. L’élection ne doit pas avoir lieu tant qu’il n’y aura pas de discussions. Nous condamnons les actes de violence et représailles à l’endroit des opposants. Et nous revendiquons la liberté pour le secrétaire général du parti Tim », a déclaré le porte-parole des représentants. Hier après-midi, les représentants du collectif ont prévu de tenir un meeting vers 15h30 à la même place.