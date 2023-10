JCI MADAGASCAR – La Jeune Chambre Internationale prône le changement

Comme chaque année, les membres de la Jeune Chambre Internationale (JCI) Madagascar , issus d’organisations locales membres de différentes régions, se sont donnés rendez-vous à Antsiranana pour la tenue de leur 36e Convention Nationale intitulée « Mifanojy». Après 2015, la ville a été honorée de recevoir pour la deuxième fois ce rassemblement national. Pour donner un éclat à cet événement qui a duré trois jours , des activités ont été organisées dans la salle de l’Hôtel de la Poste, pour faire de cette convention un moment de partage et d’inspiration pour tous. Bien évidemment, l’évènement a été aussi une opportunité pour les jeunes voulant en savoir plus sur le fonctionnement du club. Tout a débuté par la soirée de bienvenue « Antomboko», ancienne appellation de la ville d’Antsiranana, durant laquelle les participants étaient vêtus de la tenue traditionnelle de la région. Une soirée véritablement époustouflante, marquée par des discours inspirants, des animations incroyables, qui ont illuminé les regards, et une multitude de rencontres passionnantes qui ont renforcé les liens entre tous les représentants de l’Organisation locale de Madagascar.

Opportunités

Durant cette assise, l’organisation a également offert des opportunités de développement aux membres, à travers des formations en public sur le leadership et la planification stratégique, ainsi que des concours d’art oratoire et des débats. Deux nouveaux membres ont été intronisés et quatre membres du club Antsiranais ont reçu des distinctions en leur qualité de sénateurs . Comme il est de tradition, l’assemblée générale a aussi élu les nouveaux membres du bureau national. À l’issue des élections, Sandra Tiana Ratsimbazafy a été élue présidente nationale 2024. Elle était la seule candidate qui a postulé à ce poste. La passation de collier entre elle et son prédécesseur, l’Immédiate past président Karine Rabarijohn, a été un moment tant attendu par l’assistance . Selon les défis de la nouvelle promue , son équipe aura comme leitmotiv « Ndao hanova » (allons changer). Un appel à l’action aux membres pour oser le changement, apporter leurs valeurs ajoutées à l’organisation et favoriser la collaboration. « L’objectif du mandat sera le recrutement et la rétention des membres afin d’avoir des membres de qualité, d’assurer la relève et d’être crédible auprès des partenaires et des communautés locales à travers Madagascar», a-t-elle lancé. Le prochain rendez-vous sera à Mahajanga en 2024.