FIAFERANA – Dix bandits attaquent une famille

Un groupe de dix criminels a commis un vol à main armée et un viol, dans la commune de Fiaferana, dans l’Avaradrano. L’enquête conduite par les gendarmes va bon train.

Vol et viol. Ce crime répugnant a eu lieu dans la commune rurale de Fiaferana, du district d’Avaradrano, le 5 octobre, vers 23 heures. L’information a été relatée le lendemain dans le groupe Facebook privé des femmes journalistes. « Une petite famille composée de cinq individus a été attaquée par dix bandits la nuit dernière. La bande a failli abuser de la fille âgée de 12 ans…», raconte le post d’une consœur qui connaît les personnes ciblées par les truands. Selon ses propos, la mère a demandé aux assaillants de prendre la place de la jeune préadolescente pour écarter les assaillants de son enfant. Faire parler les victimes pour obtenir leurs témoignages semble pour le moment impossible. « C’est la gendarmerie de Fiaferana qui est au courant de tout. La famille est traumatisée et ne sort pas de chez elle », transmet une collègue. Jointe par téléphone, la gendarmerie responsable du secteur a soutenu la véracité des faits relatés. « Le viol a eu lieu, mais il faut respecter la dignité de la personne. Les bandits étaient au nombre de dix. L’un d’eux dissimulait son visage avec une cagoule. Ils avaient une arme à feu dont le type n’est pas précisé. Au fait, la famille l’ignorait », indique un adjudant-chef. La maison attaquée se trouve entre deux « fokontany ». Elle est plus ou moins isolée, selon les informations recueillies auprès du même interlocuteur en service au poste avancé de Fiaferana. Il a fallu pour ses pairs et lui une heure et trente minutes pour y arriver à pied, en pleine nuit.

Bonnes pistes

Les malfaiteurs ont ramassé les bijoux en or, l’argent, deux ordinateurs portables, les tablettes et deux téléviseurs à écran plat du foyer. « Ils ont roué de coups le chef de famille. Ils n’ont pas ouvert le feu », souligne le sous-officier supérieur. « L’enquête avance progressivement. Des réquisitions sont en cours. Ces brigands seront arrêtés car nous avons déjà quelques bonnes pistes », conclut-il. Ces derniers mois, l’insécurité reprend du poil de la bête dans la capitale et le district d’Avaradrano n’est pas épargné.