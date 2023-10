ÉLEVAGE – Un centre d’insémination artificielle à Anosy

La qualité des zébus à Madagascar va s’améliorer. Un centre d’insémination artificielle des zébus a vu le jour dans la région Anosy. « Nous avons constaté la diminution en nombre des zébus et la baisse de leur poids. Pour améliorer la qualité de cet animal, nous aurons recours à l’insémination artificielle », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison, dans le cadre de l’inauguration de ce centre d’insémination artificielle et du laboratoire de diagnostic vétérinaire dans cette région du Sud de Madagascar, en collaboration avec le projet Croissance agricole et sécurisation foncière (Casef), financé par la Banque mondiale, le 7 octobre. L’ouverture de ce centre devrait aboutir à l’amélioration du génétique des zébus, à l’augmentation du poids du zébu, à l’amélioration de la qualité de la viande consommée, à la préservation de la race locale. En outre, les techniciens n’auront plus à aller jusqu’à Antananarivo, avec ce laboratoire d’analyse. « Nous espérons que cette infrastructure va apporter un développement économique dans les régions Anosy et Androy. », a lancé Harifidy Ramilison. Il s’agira du deuxième centre d’insémination artificielle à Madagascar.