ÉLECTIONS – La désinformation à bannir

Sensibiliser les jeunes à la lutte contre la désinformation qui fait rage sur les réseaux sociaux, poussée par la période charnière dans laquelle la Grande île se trouve. C’est la mission que s’est assignée l’association YALI (Young Africans Leaders Initiative) en organisant des cours autour de la thématique des élections et de la désinformation la semaine dernière. Cette formation s’est déroulée dans trois grandes villes, à savoir Antananarivo, Tolagnaro et Mahajanga, avec plus de quatre-vingt-dix « jeunes électeurs » qui ont pu bénéficier du programme. À se fier aux explications de Mirado Rakotoharimalala, président de l’initiative YALI chapter Madagascar, les raisons pour lesquelles ces programmes de formation ont été lancés découlent d’un constat par rapport au fait que c’est devenu un challenge de plus en plus pressant que d’avoir accès à des informations fiables, surtout en cette période électorale. Les acquis au cours de cette période de formation seront capitalisés et mis en exercice, surtout lorsque l’on sait qu’aujourd’hui marque le coup d’envoi de la campagne électorale, sous une ambiance électrique ! Les jeunes qui ont bénéficié des formations vont en effet mettre à l’épreuve leurs acquis en échafaudant des projets communautaires à leur niveau pour, justement, lutter contre la désinformation qui fait rage actuellement. « Les participants issus des trois villes seront ensuite emmenés à mener des projets communautaires subventionnés par les organisateurs dans les semaines et mois qui suivent durant lesquels il est attendu qu’ils mettent en application leurs acquis à l’issue des trois jours du Camp », indique-t-on.