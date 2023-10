DÉMISSION – Lalatiana Rakotondrazafy quitte le ministère

Lalatiana Rakotondrazafy a pris une décision significative ici en signant sa démission de la fonction de ministre de la Communi-cation et de la culture (MCC) à Anosy, hier. Elle et son parti politique Freedom se concentrent désormais sur la propagande en soutenant activement Andry Rajoelina, à partir d’aujourd’hui. “Mon entrée au sein du MCC s’était faite dans le respect le plus strict de la transparence, et j’ai donc choisi de quitter mes fonctions de la même façon. J’ai tenu à exprimer ma sincère gratitude envers tous mes collaborateurs qui m’ont accompagné tout au long de ces quatre années et plus de service dévoué”, souligne-t-elle. La signature de sa démission a été marquée par un geste symbolique, un soulèvement du drapeau. En ce qui concerne la personne qui prendra en charge le MCC, ce sera le gouvernement qui désignera cette personne, mais cette désignation sera communiquée ultérieurement.