DéCENTRALISATION – Les chefs d’arrondissement et maires formés

Améliorer les relations et principes de collaboration dans la région Boeny. Tel était l’objectif de l’atelier de formation et de renforcement des capacités des chefs d’arrondissements administratifs ou CAA et les maires, qui s’est déroulée à la résidence de la région Boeny, près du grand baobab au bord de la mer, jeudi dernier. Cette action était organisée par l’Institut national de la décentralisation et du développement local (INDDL) au niveau du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. « On constate qu’il y a des difficultés dans la collaboration entre le CAA et le maire. Le but de la formation est donc d’améliorer cela. L’objectif de cet atelier était d’améliorer la coopération qui existe entre les chefs d’arrondissements administratifs et les maires. Seuls les maires reçoivent une formation. Pourtant, les CAA sont les plus impliqués dans les municipalités où ils exercent. C’était dans cette optique que cette formation conjointe entre les deux parties a été organisée. Il s’agit d’améliorer la gouvernance territoriale ou la gestion du territoire », a précisé la directrice des études, de la recherche et du développement du partenariat, au sein du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, Harimalala Christophe. L’atelier a été axé sur l’échange d’expériences liées à tous les sujets liés à l’administration municipale ou administration communale. À l’issue de cette formation, la collaboration entre les deux parties et ces responsables territoriaux évoluera certainement, en matière de gouvernance locale.