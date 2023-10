CINÉMA – Deux films documentaires sur Michael Arivony

Un réalisateur français, Christian Béguinet, nous livre dans deux films documentaires le portrait captivant de Michael Arivony. Ce talentueux jeune artiste malgache, doté d’une voix de baryton fait partie de l’opéra de Vienne.

Ce talentueux jeune artiste malgache, doté d’une voix de baryton fait partie de l’opéra de Vienne. Le réalisateur Christian Béguinet a ajouté deux nouvelles perles à sa filmographie en 2014 et cette année, avec « Comme un oiseau » et « Michael Arivony en bal(l)ades ». Ces deux films captivants dressent le portrait du chanteur malgache, Michael Arivony, qui est actuellement membre de l’opéra de Vienne. Michael Arivony incarne véritablement l’esprit d’un oiseau, chantant mélodiquement et s’envolant à toute heure, n’importe où. Sa voix résonne à Londres, à Madagascar, en Allemagne, en France et partout où la musique le mène. Il vole partout pour offrir au public sa musique enchanteresse. « C’est un homme talentueux, c’est pourquoi j’ai fait des vidéos sur lui”, souligne Christian Béguinet.

Passion

Christian Béguinet, un retraité du système éducatif français, s’est lancé avec passion dans la réalisation de vidéos et la recherche de talents artistiques. « Je m’intéresse aux artistes. J’ai réalisé ces vidéos pour partager leur talent, sans attendre de compensation en retour. Je le fais par pure passion pour l’art”, explique -t-il. Avec ces films, Christian Béguinet célèbre la musique et l’artiste qui chante comme un oiseau, Michael Arivony. Les deux documentaires sur Michael Arivony sont déjà projetés à l’IFM en ce mois de septembre.