BASKETBALL 3X3 – Les Ankoay Antananarivo face à un nouveau défi

Pour étoffer l’expérience malgache et dans sa préparation pour la Coupe d’Afri­que et la qualification aux J.O. de Paris 2024, l’équipe d’Antananarivo à ossature Ankoay 3X3, formée par Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Arnol Solon­drainy et Rick-Ley Loubacky s’envolera ce mercredi 11 octobre pour rejoindre la Chine afin de participer à Shanghai World Tour de basketball 3×3 qui aura lieu les 14 et 15 octobre à Shanghai. Le basketball malgache 3×3 seniors hommes constitue un challenger sérieux pour le basketball 3×3 mondial après un bel écho de la dernière Coupe du monde en Autriche au mois de juin où les Ankoay de Madagascar de 3×3 ont battu la France sur le score de 21-20. Après la qualification historique d’une équipe africaine au World Tour Master, l’équi­pe d’Antananarivo, après avoir terminé 4e sur 14 équipes au Wuxi Challenger du 22 au 23 juillet dernier, l’équipe Antananarivo sera suivie et scrutée de près pendant les deux jours de compétition. « Shanghai World tour est un tournoi pareil à Wuxi Chal­lenger. C’est une occasion pour nos joueurs de relever un nouveau défi pour acquérir des expériences grâce aux rencontres internationales en préparation des échéances futures pour nos joueurs », confie Jean de Dieu Randrianarivelo, coach de l’équipe nationale malgache de basketball 3×3. Ce Shanghai World tour va réunir 14 équipes venues de huit pays à savoir l’Autriche, la Chine, la Serbie, la Mongolie, le Pays Bas, la Pologne, les États-Unis d’Amérique, le Japon et bien évidemment Madagascar représenté par Antananarivo, le nom porté par l’équipe malgache.