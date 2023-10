ANTSIRANANA – Andry Rajoelina fait cap sur le Nord

Selon le chronogramme établi par la CENI, la campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle débute ce 10 octobre pour se terminer le 6 novembre 2023 à minuit.

Malgré les manifestations des onze candidats pour l’élection présidentielle dans la capitale, le candidat n°3 Andry Rajoelina est attendu à Antsiranana, ce jour, car comme il a promis lors de l’accueil du feu des Jeux des îles , le développement commence par le Nord, oublié et mal aimé depuis des années. Ses partisans s’y préparent déjà, car c’est là qu’il a choisi de démarrer sa campagne. Selon ces derniers, il est déterminé à démarrer sa propagande quoi que les opposants disent. Depuis quelques jours, c’est le branle-bas au sein du quartier général du parti TGV ou Tanora Gasy Vonona, situé cette fois sur la rue Reine Betty dans le quartier Tanambao-sud. Le grand bâtiment à étage très visible et bien décoré laisse penser que le candidat « Orange » va s’investir à fond du début jusqu’à la fin de cette campagne électorale. Après l’inauguration en grande pompe de ce bâtiment la semaine dernière, l’équipe Orange, dirigée par son secrétaire nationale Jocelyne Rahelihanta, continue de se réunir tous les jours pour discuter des stratégies de campagne. Ce jour, les grandes démonstrations de force vont commencer, avec notamment un grand rassemblement dans la capitale du Nord. Le fondateur du TGV s’arrange pour mettre sur la touche ses adversaires.

Rendez-vous

Des animations sont organisées à travers la ville. Une voiture équipée de sonorisation mobile sillonne déjà les quartiers annonçant la venue du candidat n°3. Selon les informations, tout débutera par un grand carnaval dès l’aéroport d’Arrachart jusqu’en ville, environ 11 kilomètres. Puis, Andry Rajoelina ne manquera pas le rendez-vous avec les Antsiranais au stade Kianjasoa, connu par l’appellation habituelle « Mitabe » ou « Stade manarapenitra ». Là où le fondateur de l’empire Tiko a promis, à l’époque, à chaque foyer une voiture 4l idole des Antsiranais, rappelons-le. Ce premier meeting sera animé par des artistes malgaches qui entourent ce seul candidat qui se démarque pour faire connaître toutes ses priorités dans le Nord. Citons, entre autres, Dalvis, Dadi Love, Smaven, Hasmia, Ceasar … L’occasion va aussi permettre au président de la République sortant de montrer sa force et sa crédibilité vis-à-vis de la population. Dans ses démarches, il est appuyé par la plateforme UPAR, conduite par le député de Rio Merci Ramenason, qui regroupe en son sein des élus et des associations. Ce dernier a choisi la grande salle de l’ancienne Comadie pour rassembler les adhérents et a décrit la manière de vaincre du candidat Andry Nirina Rajoelina. Pour le leader d’Upar Antsiranana, le candidat n°3 a évité la division et l’isolement entre les deux régions Sava et Diana, par la construction de la RN5A, il n’y a donc aucune raison pour qu’il ne soit pas élu pour continuer ce qui n’a pas été fait. Cela inclut la RN6 qui est pleinement avancée à l’heure actuelle.