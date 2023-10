ADULTÈRE – Un homme et sa belle-sœur incarcérés

En taule. Un mandat de dépôt a été prononcé par le parquet d’Antsirabe contre un homme et sa belle-sœur, vendredi. Ils sont prévenus d’adultère. Une autre infraction, celle d’abandon du domicile conjugal, s’ajoute à l’inculpation du chef de famille. Le jour où ils répondront de leurs actes devant la barre reste incertain. L’homme est marié, père de quatre enfants, travaillant comme agriculteur et éleveur, dans la commune d’Alakamisy, du district d’Antsirabe II. Sa femme et lui sont unis depuis vingt ans, avant que tout ne change brusquement. Le 2 août dernier, sa conjointe s’est rendue à Ambohibary pour récupérer le prix des carottes qu’ils ont vendues. Elle ne pouvait pas rentrer le jour même. La nuit, sa sœur cadette était venue chez eux et a couché avec son mari. Tout s’est passé sous les yeux des enfants qui ont raconté à leur mère. L’homme a eu une relation suivie avec sa belle-sœur. Il a quitté sa famille pour vivre avec elle. Il n’est pas parti loin. Il est resté dans le village pour construire son nouveau foyer. Sa femme légitime qui s’occupe seule des enfants a porté plainte, selon la gendarmerie.