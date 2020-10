Service – La poste se déleste des processus traditionnels

Renouveau. C’est sur cette ligne que la Poste Malgache a marqué la journée internationale dédiée aux services postaux. Ainsi des recommandations et consignes par rapport aux stratégies de développement ont été transmises aux employés de la poste pour l’occasion par le ministère en charge. Des recommandations stratégiques concernant l’axe commercial et organisationnel de la PAOMA.

Entre autres la rénovation des bureaux de postes, l’installation des hotspots dans de nombreuses localités de Madagascar ainsi les « Smart Villages » qui seront aussi de nouveaux bureaux de postes dans des zones enclavées. Ainsi, les efforts de cette administration en ce qui concerne l’inclusion financière comme le mobile banking, le E-mandat ou encore le post transfert ont été particulièrement soulignés par le premier responsable du ministère. Longtemps considérée comme un service désuet, la PAOMA refait peau neuve afin de répondre de manière optimale aux attentes des utilisateurs. L’utilisation du numérique et l’entrée dans l’ère de la digitalisation constituent une priorité pour cette institution.

Il s’agit d’un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par les technologies digitales afin de les rendre plus performants. « Plus d’une centaine de milliers de familles ont pu bénéficier des aides étatiques distribuées via notre système de paiement de masse. Un système que nous envisageons d’utiliser dans d’autres contextes comme le paiement des bourses d’études des étudiants des universités publiques, le paiement des factures d’eau et d’électricité ou encore le paiement des salaires des fonctionnaires. Le service épargne « Tsinjo lavitra » suivra aussi le processus de dématérialisation d’ici peu » souligne Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des télécommunication et du développement numérique.