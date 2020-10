Hauts emplois de l’Etat – Le CNFM réclame des femmes gouverneures

Le Conseil national des femmes réclame plus de participations féminines dans tous les domaines et à tous les niveaux de prise de décision politique.

Les femmes sont peu représentées dans les postes à décisions à Madagascar. La représentativité féminine est encore faible au sein des Institutions ainsi que dans la gestion des affaires publiques en général. En marge d’une rencontre avec la presse à Antaninarenina, hier, le Conseil national des femmes de Madagascar, une société civile œuvrant dans la promotion de l’égalité des genres et toutes les actions y afférentes, a pointé du doigt le déséquilibre constaté sur la répartition du pouvoir aux regards des hommes et des femmes.

La situation sur la nomination des gouverneurs de région constitue un cas palpable qui mesure à tel point les hommes gagnent beaucoup plus de considération que les femmes.

Promesse

Ce constat émane de la secrétaire générale chargée du suivi des projets au sein du CNFM, Yolande Leondaris Razafin­drakoto. « Dix-sept gouverneurs déjà en place sont tous des hommes alors que le président de la République en personne a mentionné dans sa vision des programmes sur le genre », a-t-elle indiqué. Ainsi pour les cinq régions qui sont encore en attente de nomination de gouverneur, le CNFM suggère que « la nomination de femmes soit priorisée » pour Amoron’i Mania, Betsiboka, Bongolava, Ihorombe et Melaky.

Dans sa position, le CNFM n’entend pas faire pression à l’endroit de l’Exécutif d’honorer sa promesse sur la promotion de l’égalité du genre. Par contre, en tant que membre de la société civile qui joue un rôle d’interpellation et de former le plaidoyer, il a rappelé que la représentativité des femmes en politique devrait être renforcée. Les autres postes qui sont faibles en termes de nombre de femmes responsables ont été soulevés à l’exemple de la représentation extérieure. « Rares sont les femmes qui ont été nommées ambassadeurs », note la secrétaire générale du CNFM Yolande Leondaris Razafin­drakoto. La statistique présente que trois femmes étaient en poste en tant qu’ambassadrices en 2018. Actuelle­ment, en 2020, il n’en reste plus qu’une. De même pour le Sénat qui n’a été composé que de 21% des femmes sur les soixante-trois membres.

Les affaires publiques requièrent un niveau de connaissance suffisante pour se conformer à la culture de résultats, la compétence des femmes de gérer un poste à responsabilité au sein de l’administration est bien souvent remise en question. Cette question ne devrait plus être un blocage sur l’ouverture de débat, selon la société civile. Toute décision devrait être revêtue de volonté politique afin d’atteindre l’objectif sur la parité homme-femme dans la politique.