Alimentation scolaire – La Russie soutient la cantine scolaire dans le Sud

En soutien au système éducatif, la Russie a fait un don de vivres composés de 382 tonnes de légumineuses et 120 tonnes d’huile végétale, le tout d’une valeur d’un million de dollars. La remise de ces dons s’est tenue hier à l’ambassade de Russie à Ivandry.

Les vivres serviront à approvisionner la cantine scolaire au bénéfice de deux-cent-mille élèves. Ce programme d’alimentation scolaire est actuellement déployédans huitcents écoles primaires publiques dans onze districts del’Androy, Anosy et Atsimo-Andrefana.

« L’État a initié une approche intégrée de développement dans cette partie de l’île, en privilégiant plusieurs volets. (…) Les enfants et les parents dans le Sud pourront entamer l’année scolaire sans appréhension majeure. Notre reconnaissance vous est acquise », indique Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation nationale.

Le programme Cantine Scolaire permet d’offrir des repas chauds nutritifs et équilibrés aux élèves pourqu’ils soient concentrés pendant les cours. La cantine constitue, un des leviers de l’assiduité des élèves à l’école. Et ces vivres viennent en support au programme Alimentation Scolaire du PAM. « À travers ces dons en faveur du programme Alimentation Scolaire, la Russie soutient l’éducation, la santé et la nutrition, le social et même l’économie de Madagascar. Permettre aux élèves de bénéficier de repas quotidiens, c’est, en effet, investir en faveur du pays tout entier », souligne Moumini Ouedraogo, directeur Pays du PAM à Madagascar.