Village andriantompokoindrindra à Antananarivo

Balade hors du temps dans ce quartier-village d’AmbavahadimitafoAnjohy, autrefois attribué par Andrianampoinimerina (1792-1810) aux Andriantompokoindrindra. En deux siècles, le village a dû connaitre quelques départs définitifs et enregistrer des arrivées allogènes par les transactions du foncier et de l’immobilier. Le recensement républi­cain ne s’est pas donné les moyens de cocher la case «caste ou groupe statutaire d’origine», se privant d’une grille de lecture et d’un outil de décision.

Nous avons parcouru le dédale des ruelles qui relient depuis toujours Ambohimanoro à Andafiavaratra ou Ankadinandriana, en passant par Ambohitantely et Ambavahadimitafo. Labyrinthe qui peut désorienter sans cependant jamais égarer. Des Trano Gasy, «non accessibles», comme l’indiquent aux automobilistes, anxieux de trouver un parking voire un garage, les petites annonces immobilières. Elles s’accrochent en gradins au flanc Nord-Est de la Haute Ville, portées par des murs de pierres sèches dont certaines ont gardé une hauteur respectable de muraille.

Nous confondons trop souvent le patrimoine avec le seul bâti monumental, mais ces «tamboho» de pierres sèches, que l’on retrouve autour des anciens villages fortifiés de l’Imerina, témoignent d’une époque, de son habitat et de son organisation sociale. Une monographie de ce quartier-village recenserait par la même occasion ce type de vestiges dont le classement s’impose au même titre que l’ensemble du Rova ou chacun des vieux temples du XIXème siècle.

Le triste spectacle d’une grande Trano Gasy, dont le feu n’a pu dévorer les épais murs de briques, a été vite oublié par l’existence de cette autre Trano Gasy minutieusement restaurée dont le propriétaire détaillait avec coquetterie la boiserie d’époque, reconnaissable à l’oint qui est la patine du temps.

Cent douze ans après la monographie de Joseph Rasamimanana et Louis Razafindrazaka sur les descendants du fils aîné de Ralambo (XVIème siècle), combien d’originaires d’Ambohimalaza y habitent toujours les vieilles Trano Gasy de la fin XIXème siècle? Si l’Histoire des Rois et des Reines nous est connue, il reste à écrire la saga de ces «Arivo» qui vinrent avec Andrianampoinimerina depuis l’Avaradrano, et de leur implantation à Antananarivo en mode diaspora par rapport au «Tanindrazana» et la tombe ancestrale.

De ces hauteurs, la vue «panoramique» porte toujours aussi loin: vers l’Avaradrano, bien sûr, mais aussi le Vakinisisaony. En contrebas, vers Ambanidia, on avait pu déterrer les témoignages archéologiques de la tentative de Jean Laborde, pour le compte de Ranavalona 1ère (1828-1861), d’amener l’eau jusqu’au Rova d’Antananarivo depuis une source à Ambohimalaza. Morceaux épars de l’histoire de l’Antananarivo collinaire originelle.