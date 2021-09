Secren – Un accueil chaleureux pour le « Ministre Edgard »

Comme annoncé, les ministres Edgard Razafindravahy s’est rendu à Antsiranana hier. Ils s’est entretenu avec le personnel de la secren.

Chose promise, chose due. Après l’entretien avec les membres du conseil d’administration la semaine dernières, le ministre Edgard Razafindravahy s’est déplacé à Antsiranana hier. Il a tenu à voir de visu les réalités de la Secren. Il a été accueilli en véritable héros.

Les employés lui ont réservé un accueil chaleureux sur la fameuse place de meeting surnommée « Rama­nantsoa », bordée des banderoles de remerciements et de revendications. Contrairement à ce qui s’y est passé la semaine dernière, il régnait une atmosphère de paix et de fraternité totale.

Dès son apparition sur cette place, le ministre a été accueilli comme un héros, reçu avec un tonnerre d’applaudissements. Pragmatique, il a su utiliser ses compétences orales et son franc parler. Le fait de les saluer dans le patois de la région « Mbola tsara » a séduit l’assistance. Lors de son discours , le président du syndicat du personnel, Arsene Jao, a souligné que le chantier naval n’a jamais eu de visite de ministre ou de responsable en plein jour comme hier. Ils sont venus la nuit ou dimanche « Merci beaucoup, ministre Edgard, car vous êtes exceptionnel pour nous » a-t-il dit.

Le numéro un du ministère de l’industrialisation , du commerce et de la consommation a répondu que le personnel recevra un mois et demi de salaires impayés à partir de la semaine prochaine et les mois qui suivent, l’État ajoutera 50 % de subvention en plus du salaire mensuel jusqu’à l’épuisement des arriérés. Une joie sans pareil a rempli l’endroit.

Solution provisoire

Cependant, Edgard Razafindravahy a tenu à préciser qu’il s’agit d’une solution provisoire mais que la mise en œuvre du plan de redressement de la Secren sera le plus important. De plus, il y aura la nomination d’un administrateur délégué qui travaillera avec la direction générale et le syndicat dans la mise en œuvre de ce plan afin de pérenniser les actions dans la transparence totale. Cette descente à la Porte-2 s’est terminée avec la rencontre avec les représentants des syndicats et le visite du bassin radoub.

« En arrivant dans l’enceinte du chantier naval et en voyant les infrastructures encore existantes , j’ai tout de suite réalisé qu’il n’est pas difficile de la redresser. Je souhaite que l’image positive de Madagascar à l’étranger véhiculée par la Secren reste une réalité et un exemple à suivre pour toutes les autres industries malgaches » a-t-il lancé.

Après le chantier naval, la délégation s’est dirigée vers le marché de Bazary Kely pour constater de visu les prix des produits de premières nécessités. « La population d’Antsiranana fait preuve de sagesse car le prix correspond bien à ce que j’ai pensé » a-t-il évoqué, lors de ce déplacement inopiné. Puis, il a aussi fait un saut chez un grossiste pour constater les mêmes résultats.

Tard dans l’après-midi, il a aussi rencontré le personnel de la direction régionale de l’Industrie, du commerce et de la consommation, dirigée par Romuald Tagnina. Des instructions ont été données pour réaliser les projets.