Enseignement technique – Trente-six semaines d’enseignement et de formation

Le calendrier scolaire pour l’enseignement technique et professionnel vient d’être révélé hier par le ministre de tutelle. La période scolaire s’étale sur près de trente six semaines. Deux semaines seront affectées pour la préparation administrative et les trente-quatre autres semaines sont dédiées à l’enseignement et la formation.

La rentrée administrative est prévue à partir du 13 septembre, avec une année scolaire divisée en trois parties, dont la première en douze semaines depuis le 27 septembre vers le 17 décembre. La deuxième partie, d’une durée de treize semaines est comprise entre le 10 janvier 2022 jusqu’au 8 avril 2022. Et enfin la troisième partie est prévue pour neuf semaines. Elle commencera à partir du 25 avril jusqu’au 24 juin de l’année 2022.

La formation Professionnelle Qualifiante et de l’Apprentissage des Métiers de Base se déroule toujours du 1er Janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année civile. La gratuité de droit d’inscription a été fortement soulignée par le responsable sur cette lancée.