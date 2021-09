Ankazobe – Dix bandits armés sévissent

Une vague de terreur s’est abattue sur Ankazobe. Un mort et un blessé sont signalés du côté du fokonolona et soixante-dix têtes de bovidé ont été dérobées. Cet acte de banditisme a été perpétré en début de semaine. À des heures tardives de la nuit, aux alentours de 21 heures, une dizaine de bandits ont sévi dans le village de Miarikifeno Tsinjorano. D’après les informations communiquées, les assaillants étaient hyper équipés. Outres les fusils de chasse et les armes blanches qu’ils ont brandis au moment des faits, les malfaiteurs avaient également des armes de guerre.

En débarquant dans le village, ils ont insufflé la terreur en faisant parler les canons de leurs armes. Prêts à en découdre, les malfaiteurs sont restés sur place jusqu’à ce qu’ils rassemblent le troupeau. Se heurtant à des armes de guerre, les villageois n’ont pas pu repousser les bandits de grand-chemin.

Selon les informations recueillies, certains habitants avaient certes des fusils de chasse mais pas en nombre suffisant pour tenir tête aux assaillants.

Après s’être emparé du troupeau, les voleurs ont pris le large en direction d’une zone tampon dans la périphérie Est d’Ankazobe.

Retour en zone

Averti de cette attaque de dahalo, le chef du poste avancé de la gendarmerie nationale à Manerinerina est venu à la rescousse, accompagné de deux de ses éléments. Une poursuite a été engagée aux côtés du fokonolona mais les voleurs de bétail sont tout de même parvenus à prendre le large, en emportant avec eux leur butin. Lors des affrontements entre le fokonolona et les dahalo, un villageois a été tué.

Ce vol massif de bétail soldé par une perte en vie humaine, perpétré dans la nuit de dimanche à lundi, est l’un des plus graves depuis des années. Bien que Manerinerana se fige dans une zone limitrophe dont les recoins les plus reculés sont identifiés comme étant des plaques tournantes du vol de zébu, pareil phénomène semblait toujours avoir été maîtrisé. Les poursuites ont continué mais elles se sont avérées infructueuses jusqu’à hier soir.