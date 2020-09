Concert – LAPA RN7 : Silo se redécouvre avec « Silogik 2.0 »

Preuve d’un retour progressif à la normale dans le milieu festif et musical de la capitale. Le retour en ville de l’illustre chanteur, compositeur et musicien multiinstrumentiste Silo s’annonce exceptionnel. Après des mois passés dans la capitale de la région Vakinankaratra, l’incontournable Silo nous revient plus en forme que jamais.

Si depuis son antre, le Sanfil Pub Bar à Antsirabe, il n’a cessé de conquérir un public de tous horizons en proposant des concerts enivrants, des ateliers, des rencontres et des découvertes enrichissantes. Silo convie le public pour un voyage teinté de nostalgie ce weekend. Rendez-vous au fameux Lapa RN7 Soanierana ce 17 septembre à partir de 19h30. Un concert inédit pour l’artiste pour mieux renouer avec ses nombreux inconditionnels de la capitale. Pour l’occasion, Silo revisitera son fameux projet musical « Silogik » qu’il remettra au goût du jour exceptionnellement pour l’occasion. Faisant écho à son album, sorti en 2012 , cet événement intitulé « Silogik 2. 0 » promet de surprendre les fans. Des retrouvailles qui s’annoncent chaleureuses. Une invitation à apprécier une ambiance nocturne et festive de la capitale.