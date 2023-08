TRANSPORT – Le train urbain prêt pour le départ

Les travaux de construction relatifs au train urbain s’achèveront avant ce mardi, jour du premier essai. Le train reliera Ambohimanambola à Soarano.

Le train urbain roulera peut-être d’ici à mardi. Les travaux de construction du train urbain reliant Ambohimanambola à Soarano avancent à très grande vitesse. Pour le premier essai de mardi prochain, les rails sont tous opérationnels, allant d’Ambohimanambola à Soarano. «La réforme des rails est achevée. On peut désormais rouler dessus», explique un responsable de la construction. Allant sur les 12 km, les techniciens du chantier ne touchent plus aux rails, a-t-on observé hier, du côté de Soanierana. Le chemin de fer est presque entièrement prêt. «Il ne reste plus que 15 % de travaux inachevés», cite le responsable. La finalisation des deux dernières gares en fait partie. Le premier essai est prévu pour la semaine prochaine ne sera peut-être pas reporté. La construction du train urbain qui a duré plus d’un an devrait être terminé avant cette date. «Nous travaillons d’arrache-pied pour atteindre cet objectif. Nous sommes au niveau de la finalisation des gares à exploiter», explique le responsable. Pour ce faire, les membres du personnel auprès de la station d’Ambohima­nambola ont été affectés vers Soanierana afin de leur venir en aide. Les gares de Soanierana et d’Ambo­himanambola sont les dernières à être peaufinées. Les travaux consistent désormais sur le revêtement en béton des gares, ainsi qu’à la réforme du dallage. L’entreprise pour la construction des bâtiments prépare aussi la gare en achevant, à côté, des travaux impliquant les métaux. Pour une raison de sécurité, la prise de déviation sur les rails est interdite. Les rails achevés ne sont plus accessibles à personne.

Sécurité

«Nous avons déjà communiqué sur la non-accessibilité des piétons sur la partie des rails depuis le 1er août, dans l’objectif de sécuriser ces personnes», continue le responsable. Différentes mesures sont prises dans ce même objectif. Des agents de la sécurité auprès de la commune urbaine d’Anta­nanarivo sont déjà mis en place auprès des passages à niveau. Ce projet entre dans le cadre de l’amélioration et de la modernisation du transport public dans la capitale. Le plus grand objectif depuis le début est d’alléger l’embouteillage monstre de la ville d’Antananarivo. L’essai ne se fera que ce mardi, date prévue par toutes les autorités. En outre, les tarifs ne sont pas encore communiqués. Un chiffre annoncé en 2021 a fait savoir que le tarif serait de 600 ariary. Sera-t-il maintenu?