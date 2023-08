SOAMANANDRARINY – Un taulard se fait passer pour un colonel

Un imposteur a été arrêté, mardi, par les gendarmes du poste avancé de Soamanandrariny. Cet homme de 64 ans a deux fois croupi en prison pour d’autres infractions et se met maintenant à arnaquer des gens. D’après la compagnie de la gendarmerie d’Antananarivo-Ville, il s’est fait passer pour un certain colonel Lisy, un nom qu’il utilise pour ses affaires d’escroquerie. Il prétend pouvoir faire sortir du pénitencier des détenus condamnés à perpétuité. C’était en janvier 2021, il a réussi à persuader la famille d’une personne emprisonnée. Il lui a soutiré une somme de quatre millions cinq cent mille ariary. Sa cible était sûre d’elle car l’usurpateur s’est présenté vraiment comme un officier supérieur autoritaire. Or, il a complètement disparu dans la nature dès qu’il a reçu l’argent. Depuis, personne n’a aucune nouvelle de lui. Les gendarmes ont mis un terme à sa cavale. Selon sa situation pénale, il avait purgé dix ans à la maison centrale d’Antanimora pour vol de voiture et huit mois à Tsiafahy pour escroquerie relative à l’envoi des travailleurs aux Seychelles.