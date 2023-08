SCULPTURE – Fitiavana Ratovo donne vie à ses rêves

Plongé dans l’univers captivant de la sculpture depuis 2017, Fitiavana Ratovo ne cesse de rechercher des moyens pour parfaire son talent.

Médaillé d’argent dans la catégorie sculpture lors des IXe Jeux de la Francophonie à Kinshasa, Fitiavana Ratovo a transporté le jury et le public dans un autre monde, où ses rêves, ses imaginaires et ses connaissances prennent forme. « Je transmets tout ce que je ressens à travers mon art. La solidarité entre les cinq continents est l’un de mes rêves. C’est pourquoi j’ai créé Mon rêve du monde, une œuvre qui m’a valu la médaille. Elle représente l’avenir d’un monde meilleur entre les cinq continents. Bien que les rassembler puisse sembler difficile, c’est réalisable », explique le sculpteur Fitiavana. Parmi ses créations, « Najina » suscite des discussions enflammées sur les réseaux sociaux. Cette œuvre évoque un monde caché dont l’existence reste obscure, mais où Fitiavana inscrit également son empreinte, contribuant ainsi à la protection de l’environnement en recyclant des matériaux non utilisés. « Najina représente un lieu de valeur, sacré et respecté, où l’on ne peut agir sans discernement. Ce super-héros fictif incarne la relation entre le monde réel et le monde caché, tout en rappelant la nécessité de protéger notre environnement, un thème exposé à l’aéroport d’Ivato » confie-t-il.

Un véritable artiste

Chacune de ses sculptures porte une valeur émotionnelle profonde, liée à sa vie et à ses expériences personnelles. Chaque œuvre raconte une histoire singulière. Pour Fitiavana, la sculpture ne se limite pas à une source de revenus, mais demeure avant tout une passion, avec la création de plus de cent œuvres. « Je ne garde plus d’œuvres avec moi, car de nombreuses personnes les achètent à prix élevé. Néanmoins, je ne crée pas dans le but de gagner de l’argent, je les vends plutôt par chance. Ma femme gère une boutique d’art malgache, et je l’épaule en participant à la vente. La sculpture est tout simplement une passion », confie Fitiavana Ratovo. Issu d’une famille d’artistes, avec un arrière-grand-père créateur d’inventions mécaniques et une belle-mère, Vonjiniaina Ratovo, lauréate de la médaille d’or en sculpture lors des Ve Jeux de la Francophonie en 2005, Fitiavana Ratovo est également le cousin de Richianny Ratovo, une artiste reconnue en peinture. Tout cela l’a incité à plonger encore plus profondément dans l’art visuel. Sa première participation aux Jeux de la Francophonie a confirmé son statut d’artiste. « Les Jeux de la Francophonie m’ont conforté dans l’idée que je suis véritablement un artiste. Mon souhait le plus cher est de voir Madagascar briller continuellement sur la scène internationale », termine-t-il.