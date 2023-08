NOSY BE – Des villages démunis dotés d’écoles

Un grand moment de joie pour les villageois de Befotaka. L’association IAM, « I Aid Madagascar », présidée par un héros de l’humanité, Roberto Ricci, continue de réaliser ses projets de construction d’écoles pour aider les populations de certains villages en dehors des circuits touristiques de l’île de Nosy Be. La dixième école primaire qu’elle a bâtie, a été inaugurée, officiellement, à la fin de la semaine passée, dans le village de Befotaka- Bemanondrobe, dans le nord de Nosy Be. Les villageois étaient en fête, à juste titre, car ils n’ont jamais bénéficié d’une telle infrastructure. L’ancienne école, existe depuis 1913. C’est un bâtiment de deux salles déjà vétustes. Il n’y a pas d’électricité et l’établissement n’est ouvert que dans la matinée. En période de pluies, la classe est déplacée sur la véranda ou le balcon, à cause du mauvais état du toit favorisant l’inondation des salles. Un autre bâtiment a été érigé juste à côté, mais il a fallu le démolir en raison de sa détérioration et de son ancienneté. Aujourd’hui, il est remplacé par la nouvelle école, flambant neuve, dénommée « École maternelle de Befotaka ‘Giovannino Cozza’, en mémoire du garçon décédé à l’âge de 12 ans, qui portait ce nom. Le nouvel établissement, mesure 16mx7m, avec deux grandes salles pouvant accueillir une trentaine d’élèves. Il a été construit en quarante-cinq jours. Cette réalisation, comme les neuf autres, est entièrement financée par cette organisation caritative italienne, qui œuvre à Nosy Be depuis 2018 et dont les travaux ont coûté 100 millions d’ariary.

Avenir meilleur

Depuis, elle a réalisé, au total, dix écoles, deux maisons pour les enseignants, six toilettes pour les élèves, six puits d’eau potable. Jusqu’à présent, huit cent cinquante enfants sont inscrits dans ces dix établissements, équipés aussi d’armoires, de chaises et de tables pour les élèves et pour les instituteurs. L’histoire commence par une rencontre entre le président de l’IAM et un garçon de 18 ans, à Ambatoloaka, quand il a débarqué à Nosy Be, en 2015. Ce garçon l’a conduit à découvrir des villages peu connus, non accessibles et sans école, c’est-à-dire là où son projet a commencé à voir le jour. Puis, il a rencontré l’ancien maire de Nosy Be, Ali Aboudou, qui a facilité la mise en œuvre de ce projet, en tant que connaisseur de ces endroits. L’ancien édile a expliqué que, dès lors, Roberto Ricci, opérateur dans le monde de l’internet en Italie, s’est très attaché à l’île aux Parfums. Il n’a pas pu rester insensible à la réalité. « Nous sommes conscients que l’avenir de ces enfants sera meilleur, s’ils bénéficient d’une éducation scolaire. Notre principale action est de leur permettre d’accéder à la connaissance et au savoir, car le pays a besoin de personnes compétentes », a-t-il confirmé. Il a précisé que le but de plusieurs projets, déjà mis en place, est d’aider le gouvernement malgache. Les écoles construites sont offertes à l’État et l’association assure les entretiens. La cérémonie d’inauguration de cette EPP a vu la présence des élus et des autorités régionales. Une série de discours a précédé la coupure de ruban et la visite des salles de classe. Ceux qui ont pris la parole ont tous salué l’amour et la générosité dont fait preuve l’organisation que dirige Roberto Ricci. Ils ont tous exhorté les parents et la communauté locale à valoriser le don, en inscrivant les enfants qui devraient encore être à l’école au lieu d’être utilisés dans les champs ou à la mer. De son côté, le gouverneur Taciano Rakotomanga, fils de Nosy Be, a souligné que les enfants de Befotaka méritent d’avoir une infrastructure aux normes comme celle-ci, afin qu’ils puissent développer le pays et la région.