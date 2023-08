MANDRITSARA – Des otages sortent indemnes d’un accrochage

Kidnappés par une horde de dahalo armés, deux enfants et deux adultes ont été libérés sains et saufs grâce à une opération musclée conduite par les gendarmes dans la Sofia.

Beau résultat des gendarmes du poste avancé de Belalandana, dans la Sofia. Dimanche, ils ont deux fois affronté des cohortes de dahalo puissamment armés. Quatre otages, comprenant deux garçons et deux adultes, ont été tirés d’affaire dès le premier échange de salves de tirs. Ce jour-là, vers 8h du matin, vingt dahalo ont volé deux cents bovidés à Lovialampy-Ambohisoa, du district de Mandritsara. Ils ont emmené avec eux quatre des habitants. Ils portaient une kalachnikov, quatre fusils de chasse et diverses armes blanches. Il est impossible pour les villageois de les combattre à mains nues. L’adjudant-chef Jean Martin Rakotomanga, chef du poste avancé de la gendarmerie locale, et ses hommes, ont tendu une embuscade aux criminels. Deux heures plus tard, ils se sont retrouvés nez à nez. Pendant le déluge de coups de feu, deux membres des poursuivants civils qui ont appuyé les gendarmes ont été blessés par balle. Ils ont immédiatement été envoyés à l’hôpital.

Saisis

Les dahalo ont abandonné leurs prisonniers et le bétail. Ils ont battu en retraite et vidé les lieux quand l’un d’eux a mortellement été criblé de projectiles. Un autre a également été touché, mais a encore pu prendre ses jambes à son cou. Les bœufs ont été confiés aux gendarmes venant de Mandritsara pour qu’ils les rendent à leur tour aux propriétaires. De leur côté, l’adjudant Adinani Soufiani, adjoint du chef du poste de Belalandana, et son équipe, sont tombés sur des dahalo, certainement les mêmes. Une seconde fusillade a éclaté entre eux. Cette fois, deux parmi les scélérats ont été frappés par les tirs. L’un n’a pas survécu, tandis que l’autre s’est efforcé de se relever et prendre la fuite dans le noir. Leurs fusils de chasse de calibre douze et kalachnikov ont été saisis avec sept cartouches de 7,62 millimètres. Les numéros de série de ces munitions ont été identifiés. Les gendarmes, félicités par leurs supérieurs pour leur bravoure, n’ont rien eu au cours de la série d’affrontements violents. Tout comme le fokonolona.