JEUX DES ILES – STADE D’ALAROBIA – La piste en tartan affiche sa splendeur

Il ne reste que quinze jours d’ici l’ouverture de la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien qui se dérouleront à Madagascar, du 25 août au 3 septembre. Les efforts déployés par l’État, pour terminer à temps la piste en tartan d’Alarobia, commencent à porter leurs fruits. Le délai de soixante jours, pour terminer tous les travaux, a été largement suffisant. Les travaux prévus portent sur la rénovation des locaux sous les tribunes, des blocs sanitaires, des clôtures des aires de jeux, des clôtures de l’enceinte, la peinture des gradins et l’aménagement photo finish et, bien évidemment, la piste en tartan proprement dite. Le temple de l’athlétisme malgache affiche un nouveau look malgré quelques détails à peaufiner par les ouvriers qui s’adonnent aux travaux de finition sur le gradin. Il reste à terminer les travaux de carrelage et de peinture des locaux sous les tribunes ainsi que l’amélioration et l’aménagement de la photo finish. à première vue, la pelouse du stade d’Alarobia a retrouvé sa couleur verdoyante. La piste en tartan à huit couloirs comporte désormais tous les traçages nécessaires ainsi que toutes les couleurs dignes d’une piste olympique. Quelques travailleurs, vus de loin, s’accélèrent pour réparer les gradins qui commencent à arborer de nouvelles couleurs.

Clôture à renforcer

« Beaucoup de travailleurs ont été recrutés pour accélérer les travaux. Le carrelage et les sanitaires de tous les locaux sous les tribunes ont été remplacés. D’ici samedi, nous espérons les terminer. Après le carrelage, la peinture de chaque salle va s’accélérer », confie un ouvrier qui veut garder l’anonymat. Un membre du personnel de la commune urbaine qui travaille au stade d’Alaro­bia, a suggéré de renforcer et d’augmenter la hauteur de la clôture sur le côté ouest réservé au parking. « à chaque évènement au stade d’Alarobia, des gens malintentionnés sautent par-dessus la clôture sur le côté ouest de l’enceinte, pour saccager des voitures. Parce que le stade est encore en chantier, je suggère de renforcer cette partie car, en absence d’un gardien de parking, il est fort probable que des vols auraient lieu durant les Jeux des Iles », confie notre interlocuteur.