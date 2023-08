JEUX DES ILES DE L’OCÉAN INDIEN – La flamme des Jeux arrive à Antsiranana

Le début de la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien se rapproche. La flamme des JIOI, symbole d’unité et de paix, est attendue à Antsiranana, le samedi 12 août vers midi.

Un enjeu sportif, économique et touristique de taille. Les Jeux des Iles de l’océan Indien (JIOI), sont sur le point de commencer. Lorsque la flamme des Jeux arrive dans le pays hôte, c’est l’esprit des Jeux qui débarque. Elle est attendue à Antsiranana, le samedi 12 août. Embarquée à l’Île Maurice qui a accueilli la dernière compétition, elle débarquera d’un avion à l’aéroport d’Arrachart, vers 12h40. La ville d’Antsiranana a été choisie pour être la première à accueillir la flamme, avant d’effectuer un passage dans tous les chefs-lieux de provinces de la Grande île et, surtout, avant d’embraser la vasque du stade Barea à Antananarivo, où débuteront, officiellement, cette XIe édition. Après Antsiranana, elle rejoindra Mahajanga, avant de continuer son escapade dans le Sud et dans l’Est. Pour son passage dans la capitale du Nord, de nombreuses animations sont prévues. Les autorités et les responsables locaux doivent ainsi travailler d’arrache-pied pour assurer la réussite de l’événement, organisé aux derniers moments. Or, les moyens sont limités, selon des indiscrétions. Une réception solennelle se préparera. L’accueil commencera à l’aéroport d’Arrachart. De là, une multitude d’athlètes, notamment d’anciennes gloires, spécialement choisis, vont se relayer pour porter ce symbole de paix et de partage tout au long de la Route nationale 6 et des rues principales de la ville, estimées à environ 15km. Le cortège se terminera au stade Kianjasoa.

Méga fête

Depuis hier, tout le monde se mobilise. Le stade aux normes Kianjasoa, appelé habituellement « Stade manarapenitra », a été choisi pour abriter la cérémonie officielle, et les responsables ont dû faire appel à des personnels civil et militaire pour contribuer au nettoyage des espaces extérieurs et intérieurs du stade, à travers le mouvement « tanamaro ». Ce stade est le premier construit à Madagascar depuis la transition, mais il n’a pas été inauguré jusqu’à présent. La peinture et les matériaux dont il est fait se sont quelque peu dégradés. Le gouverneur Taciano Rakotomanga, le préfet Lucien Mananjara et les chefs militaires, accompagnés de leurs bataillons respectifs, sont tous présents sur place. Ils veulent que l’événement soit digne de son nom. La présence des engins de la région Diana, dons du gouvernement, a été remarquée. Ils ont commencé à nettoyer les alentours devenus inaccessibles à cause des saletés et des broussailles. Les sapeurs-pompiers apportent également leur aide par le lavage haute pression de la tribune et du gradin, à la merci de poussière. En même temps, la campagne médiatique bat son plein. Les murs de la ville sont tapissés d’affiches et les réunions se succèdent partout, afin de partager les tâches. La mobilisation de nombreux acteurs impliqués, notamment du monde sportif, créent des moments forts dès le début de cette semaine. À partir de 13 heures, diverses animations se dérouleront à l’intérieur du stade, illuminé cette fois par quinze poteaux électriques installés par la Jirama, mettant en vedette de nombreux artistes tels que Djino, Dalvis, H’Mia, Nashan, Ceasar, Ngiah Tax…

De plus, il y aura un grand carnaval, un tournoi sportif d’unité, des activités culturelles, des jeux divers… Le président Andry Rajoelina, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités civiles et militaires, viendront à Antsiranana pour honorer cette occasion. L’on sait que l’organisation évitera la connotation politique dans la réception de cette flamme. Selon le programme, l’agenda du chef de l’État est trop chargé, car, hormis cet événement, il y aura une série d’inaugurations des réalisations accomplies durant son mandat, et une visite des chantiers en cours d’achèvement. Il s’agit notamment du parc solaire d’Ankorikahely, du fameux Hôtel des finances sur la rue Colbert , du CSB-2 de Manongalaza, de l’ « Ankany fitiavana » de la congrégation des sœurs SIM Scama… « Ce passage de la flamme des Jeux des Iles chez nous, sera aussi l’occasion unique de mettre en valeur notre territoire, le patrimoine et le savoir-faire. Nous profiterons de la lumière unique des Jeux pour nous révéler au monde entier. Le parcours de la flamme sera l’occasion de valoriser la place du sport dans la société », souligne le gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga.