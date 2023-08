JAZZ – Quand les enfants prennent le micro

Hier, c’est au cœur d’Ivokolo Analakely que s’est tenu, avec éclat, l’événement Jazz Kids, organisé par le Jazz Club du Cercle Germano-Malgache (CGM). Cette édition mémorable célébrait également la douzième édition de Jazz@tohatohabato. Plus de douze jeunes, âgés de 6 à 12 ans, ont pris d’assaut la scène pour révéler au grand public leurs talents en matière de jazz, que ce soit en chantant ou en maniant habilement les instruments. «Nous avons rassemblé des enfants talentueux issus du Jazz Club, ainsi que d’autres jeunes, dont ceux d’Iarivo art et music et de l’équipe de Mendrika Rasoloma-hatratra. Le Jazz Club est une opportunité pour ces enfants de partager leurs talents et leur amour pour la musique. Cela prouve que ce n’est pas seulement aux adultes de créer des mélodies merveilleuses en jazz. Dès leur jeune âge, ils peuvent exprimer tout ce qu’ils savent dans ce genre musical», explique avec enthousiasme Raodson Jenny Andriama-nasina, coordinateur culturel au sein du Jazz Club du CGM. Les « super kids », anciens participants de Jazz Kids, ont également eu l’honneur de monter sur scène durant l’événement. «Ils sont devenus de véritables professionnels du jazz aujourd’hui», ajoute-t-il fièrement. Le Jazz Club du CGM compte plus de 120 mem-v bres, et l’idée originelle, derrière la création de l’événement Jazz@tohatohabato, était de fournir une scène à ses membres. Cependant, avec le temps, cet événement s’est ouvert à tous. « Outre la musique jazz, notre événement offre également une scène à d’autres genres musicaux », révèle Raodson Jenny Andriama-nasina.

Périple

La douzième édition marque également le début des célébrations du quinzième anniversaire du Jazz Club du CGM. La soirée Jazz VIP, réservée à des personnalités de haut rang telles que les chefs de districts ou les maires, aura lieu ce soir sur invitation. Le lendemain, le Jazz Quartier offrira, à tous les quartiers traversés par la scène mobile, l’opportunité de profiter de la musique offerte par le Jazz Club. Le périple débutera à Analakely, passera par Ankazomanga et se terminera à Sabotsy Namehana. Un spectacle est prévu pour les habitants de Sabotsy Namehana, avec également une scène ouverte. Le samedi, le Jazz Street s’emparera des escaliers d’Antaninarenina pour offrir une scène à tous. Et le dimanche, la grande scène enchantera le public avec une diversité de musiques, mettant en vedette des artistes tels que ceux du Jazz Club, Nanie, Raintelo, Faniah, Tsitsiva et bien d’autres encore. Une semaine musicale qui promet des émotions inoubliables pour tous les amateurs de musique.