FOOTBALL – JEUX DES ILES – Les Barea face au Club “M”

Madagascar croisera la route de Maurice, d’après le tirage effectué hier, au stade Barea Mahamasina. Ce sera une occasion pour les Barea de se montrer à la hauteur à domicile.

Parmi les disciplines qui ont leur saveur particulière aux Jeux des Iles, il y a le football. à quinze jours de la cérémonie d’ouverture de la XIe édition des JIOI à Madagascar, le tirage au sort du football a été très attendu hier, dans la salle de presse du stade Barea Mahamasina. L’ancienne gloire du football, Michel Kira et le directeur technique national de la Fédération malgache du football, Rado Rasoanaivo, ont été à la manette pour savoir les futurs adversaires des Barea. En tant que pays hôte de la compétition, Madagascar a été placé en tête du groupe A et La Réunion, détentrice du dernier titre à Maurice, se trouve à la tête de groupe B. Dans le groupe A, Mada­gascar affronte Maurice et Seychelles. Et dans le groupe B, les Comores accompagnent La Réunion, championne en titre, et Mayotte, comme lors de l’édition 2019. Le football ouvrira le bal, le 25 août au stade Barea Mahamasina. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Les Barea de Madagascar n’auront plus droit à l’erreur cette fois-ci, en évoluant à domicile. Les spectateurs, douzième élément et très exigeant, attendent au tournant l’équipe nationale malgache, car, depuis plus de trente ans, Madagascar rêve d’une nouvelle médaille d’or à domicile.

Challenge

Il appartient aux joueurs de matérialiser ce rêve en réalité. Toutes les conditions sont presque réunies : un beau stade, des milliers de supporteurs acquis à leur cause et la belle épopée de la CAN 2019. Pour le cas de Madagas­car, le challenge est de taille car la dernière médaille d’or de football malgache aux Jeux des îles remontent à l’année 1993. En plus, le coach de l’équipe nationale malgache, Romuald Rakotondrabe, est confronté à un dilemme puisque quatre de ses cadres qui jouent à l’Elgeco Plus, semblent indisponibles. Ils sont contraints de participer aux compétitions de la CAF avec leur club, à une date qui se tient presque à la même période. Les JIOI n’étant pas reconnus par la FIFA, ni programmés dans une fenêtre internationale, le club n’a pas l’obligation de libérer ses joueurs. D’autant plus qu’ils figurent parmi les pièces maitresses de leur club d’origine.