FOIRE DE L’AGRICULTURE – Les jeunes à l’honneur

Opportunité. Un soutien considérable s’offre aux jeunes ingénieurs et étudiants de l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA), qui seront particulièrement choyés lors de la Foire Internationale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (FIA), qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochains. Ces derniers se verront attribuer des stands lors de la troisième édition du « Zoom sur les métiers ». Un événement qui se déroulera en pleine FIA pour permettre aux visiteurs, entreprises, et surtout aux étudiants, de faire un focus ensemble sur les opportunités de carrière dans l’agro-industrie. D’après Harilala Ramanantsoa, coordinatrice de la FIA, il s’agit d’une occasion pour ces jeunes ingénieurs, étudiants aussi, de partager leurs projets et recherches dans le domaine de l’agro-industrie, pour faire la preuve du savoir-faire qu’ils ont acquis sur les bancs de la Fac. « Une convention de partenariat a été signée entre l’association Hazovato, Forello (organisatrice de l’événement, Ndlr] ainsi que le consortium d’élèves ingénieurs de l’ESPA afin de donner à ces jeunes l’opportunité de faire connaître leurs recherches et leurs projets dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. » a-t-elle expliqué hier en marge de la signature de cette convention de partenariat. Nouveaux talents.

Il va sans dire qu’une Foire d’une telle envergure permettra aussi à ces jeunes de trouver de bonnes relations, tant sur le plan professionnel que par rapport aux échanges permettant de développer davantage l’agro-industrie à Madagascar. « Ce sera le moment idéal pour nos jeunes de rencontrer et de tisser des liens avec les entreprises et les professionnels qui sont à la recherche de nouvelles compétences dans le domaine de l’agro-industrie ». Comme coup de pouce, les ingénieurs en herbe seront formés sur des aptitudes essentielles dans le monde professionnel, notamment la communication et la confiance en soi. Une visibilité de plus sera également offerte par Hazovato Forello à ces jeunes pour porter au grand public leur participation à cet événement. « Nous allons installer un espace d’exposition de 54 mètres carrés pour les jeunes ingénieurs, étudiants, élèves et start-ups. Les consommateurs, cultivateurs et industriels, et les étudiants, vont aborder autour d’une table ronde les problèmes auxquels ils font face pour pouvoir trouver des solutions pérennes », indique Hazovato Forello dans une communication.