FÉNÉRIVE EST – Un forcené charcute sa grande sœur

Pris de colère lors d’une dispute autour d’une succession, un quadragénaire s’est déchaîné sur sa sœur avec un coutelas. Traduit devant le parquet, l’agresseur risque gros.

Crise de folie à Anjiabe Ampasinamangory, dans le district de Fénérive Est. Charcutée à coups de coutelas par son propre frère, une femme de soixante-et-un ans se trouve dans un état préoccupant. L’acte repose sur des différends de succession. Luttant bravement contre la mort, elle est placée sous soins intensifs à l’hôpital militaire de Soavinandriana après avoir été transférée d’hôpital en hôpital. Vu la délicatesse de son état de santé, elle a été finalement admise dans un service spécialisé permettant des soins médicaux rapprochés. Le fait que la sexagénaire ait survécu semble relever d’un miracle. En effet, sa tête est couverte de multiples taillades profondes, faites avec un coutelas. Les entailles ont coupé le cuir chevelu, déchiré la peau pour toucher la boîte crânienne. L’agression a été commise dans la matinée du 19 juillet. Dans un état presque végétatif, elle a été d’emblée transportée au Centre Hospitalier de Référence du district de Fénérive Est, avant d’être transférée à l’hôpital de Morafeno Toamasina, vu la gravité de ses blessures et les organes vitaux touchés.

Appel à une aide

Son évacuation sur Toamasina n’a pas néanmoins permis de lui donner les traitements nécessaires jusqu’à sa guérison. Pour suivi encore plus rapproché avec des matériels plus performants, la souffrante a été conduite à Tana pour être prise en main à l’hôpital militaire de Soavinandriana. Ayant épuisé la quasi-totalité de leurs ressources suite à de longs et difficiles soins ayant déjà été effectués, les proches de la souffrante appellent à une aide de toutes personnes sensibles à leur détresse. L’auteur de l’agression est âgé de quarante ans. C’est une dispute autour de la répartition d’héritage qui s’est mal terminée. En s’emportant, le forcené a pris un coutelas avec lequel il s’est déchaîné sur sa grande sœur. Impuissantes face à sa fougue criminelle, les deux filles de la victime ne pouvaient lui tenir tête. L’agresseur a été arrêté par la gendarmerie. Il a été traduit hier devant le parquet. L’issue de son sort est encore attendue.