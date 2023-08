FAUSSE DÉCLARATION À LA DOUANE – Des importateurs d’huile condamnés

Le verdict est tombé. La Cour d’appel a condamné des importateurs d’huile a un an d’emprisonnement ferme et à une amende de 90.285.257.622 ariary. Ils doivent en outre payer 1.607.369.511 ariary de droits et taxes compromis, le 4 août. Il s’agit de deux importateurs indiens Damodar Baskar Gokani et Damodar Gokani Minaxi Jethalal , père et fils, et de deux Malgaches Fenitrasoa Angela Rakotoarison et Sebastien Bruno Randriamizakanirina. Ils ont gagné une bataille dans le jugement en première instance rendu le 21 février de cette année. L’administration de la douane a interjete appel de cette décision. L’affaire concerne de l’huile alimentaire d’origine malaisienne d’une valeur de 17 milliards d’ariary. Les importateurs ont déclaré à la douane qu’il s’agissait d’huile brute. Après contrôle, la douane a découvert qu’il s’agit d’huile raffinée importée par la société DMC depuis la Malaisie. En outre un contrôle effectué par l’Agence de contrôle sanitaire et de la qualité de la denrée alimentaire a confirmé la nature de l’huile qui contenait également d’autres substances dangereuses. Il faut savoir que l’huile alimentaire raffinée importée est taxée de 10% de droits de douanes et 20% de TVA contre 5% et 20% pour l’huile brute. Si la justice leur avait donné raison, cela aurait causé une grosse perte pour l’Etat.