ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Marc Ravalomanana rencontre l’ambassadrice américaine

Une rencontre entre l’ancien Président Marc Ravalo­manana et l’ambassadrice américaine Claire Pierangelo a eu lieu, hier. Les élections à venir ont été au cœur des discussions et l’ambassadrice a signalé le souhait de son pays de voir des élections libres et justes. L’ancien Président était accompagné par son conseiller juridique Hubert Raharison. Cette rencontre est la première de nombreuses que la diplomate américaine aura avec des acteurs politiques malgaches, en vue de l’élection présidentielle.

Publication

Mardi dernier, un livre à l’effigie du patron du TIM à été exposé et publié. Ce livre, écrit par le pasteur Fidimalala Andriamasinoro, s’intitule « Olona maharesy fahantrana » et raconte le parcours de l’ancien Président, issu d’une famille peu aisée, qui a gravi les échelons pour devenir entrepreneur, chef d’entreprise puis maire et enfin président de la Républi­que de Madagascar.