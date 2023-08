ÉDUCATION – Le taux d’inscription est faible

Au ralenti. À trois semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le taux d’inscription dans les écoles publiques est encore faible. «Très peu sont venus depuis l’ouverture des inscriptions, cette semaine», lançaient des enseignants des établissements scolaires publics d’Antananarivo, hier. Les moyens financiers empêchent les parents d’inscrire leurs enfants à l’école, en ce début du mois. «Le coût de la scolarisation est lourd à supporter pour plusieurs parents. Ils doivent payer les cotisations annuelles, acheter à la fois, les fournitures scolaires, les tabliers et les tenues. Beaucoup se plaignent», confie un enseignant. Le ministère de l’Éducation nationale a beau insister sur la «gratuité des inscriptions dans les écoles publiques», la réalité sur le terrain est tout autre. Certes, les parents ne paient pas de droit d’inscription. Mais les salaires des Enseignants non fonctionnaires (ENF) sont à leur charge. Et le montant à payer dépend du nombre de ces enseignants. Il varie entre 15 000 et 70 000 ariary par élève ou par parents d’élèves, selon ce qui a été convenu par les associations des parents d’élèves. Les parents d’un établissement avec huit ENF et six enseignants fonctionnaires, dans la capitale, payent 40 000 ariary par élève. Un autre, avec un seul ENF, ne verse que 15 000 ariary par parent d’élève. Dans la brousse, comme dans une école publique à Arivonimamo qui n’a qu’un enseignant fonctionnaire et cinq ENF, la cotisation est de 20 000 ariary par élève et 16 kilos de riz, à verser à la fin de l’année scolaire, pendant la moisson. «L’État devrait recruter tous les enseignants des écoles publiques, pour que l’enseignement soit totalement gratuit», exhortent des parents d’élèves. Ils ont jusqu’au 25 août pour inscrire leurs enfants à l’école, selon le calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale.