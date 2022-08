Ville de Toliara – De nouvelles infrastructures réceptionnées

La cité du soleil connait un certain embellissement avec l’achèvement des travaux d’infrastructures financés par le Padeve (Programme d’appui au développement des villes d’équilibre). Ce programme de développement urbain est initié par le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers et financé par l’Agence française de développement (AFD). Il s’agit de la réhabilitation et la construction de voiries urbaines, de chemins piétonniers, d’assainissement de la ville et d’aménagement et d’extension des grands marchés communaux. Les routes «Aide et Action», Andakoro, Ambohitsabo, et Antaravay ont été aménagées et goudronnées. Des ruelles en pavés desservent les quartiers d’Amborongony, d’Ambohi- tsabo, d’Andakoro e t de Tsimenatse. Des travaux de drainage ont été entrepris dans la partie centrale de la ville. Sur l’avenue Monja Jaona, partant du stationnement Sanfily jusqu’au jardin de la mer, le boulevard Branly menant vers Scama en partant de Sanfily et à Toliara Centre du côté du commissariat central de Badamera. La réception provisoire des travaux a vu la présence de l’équipe de la commune urbaine de Toliara, de la direction régionale de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, de l’Agetipa, de l’Artelia et des représentants de la société Colas. «Avec les réalisations, près de trente mille habitants et usagers des villes ont vu leur qualité de vie s’améliorer et dix mille autres bénéficient d’une amélioration des services essentiels tels que l’eau, l’assainissement et gestion des déchets…» relate un communiqué du Padeve. La réhabilitation du marché de Bazarbé, du marché de Sanfily et celui de Scama est actuellement à 22.94% de réalisation.