Refus de priorité – Un mois sursitaire pour Mendrika Nantenaina

Dix jours après le procès intenté à Mendrika Nantenaina Razafimahefa, accusé d’outrage à personne chargée d’une fonction publique, qu’est le Président Andry Rajoelina, le verdict est tombé hier.

Le tribunal a comdamné le jeune de 31 ans à un mois de prison avec sursis. Les observateurs et même son avocate ne savent plus comment l’affaire a été menée et tranchée, car d’abord, l’histoire de pouce inversé a été minorée, puis l’outrage écarté et maintenant, c’est pour un refus de priorité que Mendrika a été jugé coupable.

La famille a affirmé être insatisfaite de la décision rendue et interjettera appel. Les débats contradictoires qui ont eu lieu le 28 juillet ont été très brefs, marqués par les excuses de l’accusé et la requête d’une peine de correction par l’avocate générale.

Les faits : c’était le 21 juillet, Mendrika s’est ravitaillé en carburant auprès d’une station-service à Bypass. On l’a fait attendre plusieurs minutes car le cortège du locataire d’Iavoloha allait passer. Les gardes présidentiels l’ont vu brandir son pouce inversé et l’ont capturé.