Partenariat – Améliorer les exportations de l’Afrique vers la Chine

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique viennent de faire l’objet d’un accord de partenariat, initié par le Centre du Commerce International (CCI ou ITC en anglais) avec le gouvernement chinois.

Il s’agit en fait d’un projet destiné à soutenir ces pays d’Afrique dans la promotion des exportations de leurs produits agricoles et alimentaires vers la Chine, ainsi qu’attirer les investisseurs directs chinois vers ces pays dont Éthiopie, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Rwanda, Uganda et Zambie.

Hier, une délégation du CCI, conduite par son représentant Jiang Xuejun, est venue présenter les tenants et aboutissants de ce projet dénommé « Partenariat pour l’amélioration de la capacité d’exportation d’Afrique vers la Chine », au ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC ) Edgard Razafindravahy, à son bureau d’Ambohidahy.

Le projet s’étalera sur trois ans, depuis septembre 2021, jusqu’en 2024. L’objectif consiste à contribuer à la création d’emplois et la réduction de la pauvreté dans les pays sélectionnés. Plus spécifiquement, il s’agit d’accroître les échanges commerciaux et les investissements entre ces pays et la Chine dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

Jusque-là, quatre entreprises malgaches oeuvrant dans la filière huile essentielle ont manifesté leur intérêt au projet et participeront aux foires China International Export à Shanghai qui a lieu tous les ans en novembre, et le China-Africa Economic Trade Export qui se tient tous les deux ans en juin.

Puisque les exportations concernent les produits agricoles et la nourriture, les règlementations Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) exigées par la Chine occupent une place importante. Ainsi, le projet aidera les pays sélectionnés à prendre conscience de ces mesures, et à les respecter.

Pour le ministre Razafindravahy, « si les soutiens n’ont pas d’impacts conséquents sur la population, ce n’est que de l’argent perdu. L’idéal serait d’établir une agence ou un bureau des normes chinoises à Madagascar, afin que tous les produits destinés à la Chine et qui ont été agréés par ce bureau ne risquent plus d’être refoulés ou bradés à cause d’un manquement aux mesures SPS. Lorsque les produits agricoles malgaches franchissent les marchés internationaux et qu’ils sont déclarés non conformes, c’est toute la chaine de valeur qui en pâtit: les paysans en souffrent, les exportateurs en souffrent, le pays en souffre ».

Edgard Razafindravahy a également soulevé la question de collaborer avec le CCI pour promouvoir les huiles essentielles malgaches qui sont excellentes. « Nous travaillerons ensemble, et j’espère que cette coopération sera bénéfique », a-t-il ajouté.