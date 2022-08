Infrastructures routières – La route du Cacao prend forme

Un an et cinq mois après le lancement officiel des travaux de construction de la route du Cacao, le tronçon qui relie Ambanja et Antsirasira, d’une longueur de 43 kilomètres, prend forme petit à petit. 30% des travaux à réaliser sont terminés, selon Émile, chef de mission du bureau d’étude Gerco, hier, lors de la visite de l’avancement des travaux par le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana. «20 kilomètres de couche de roulement en terre, un kilomètre de route pavée, vingt-cinq dalots, les remblais sur un tronçon de 10 kilomètres sont, actuellement, terminés», rajoute la source.

L’entreprise Egecom, chargée des travaux, a jusqu’au mois de juin 2023 pour réaliser deux cent vingt-neuf unités de dalots, des fossés maçonnés sur 25 kilomètres, le pavage d’une allée de 7 kilomètres, une couche de roulement en terre de 35 kilomètres, quatre ponts.

Une fois terminée, la durée de ce trajet de 43 kilomètres qui est de 3 heures, actuellement, devrait diminuer à une heure trente à deux heures, selon les estimations des techniciens. Cette route est vitale pour la région de Diana. Elle garantit le développement économique de cette région située à l’extrême Nord du pays, par les nombreux produits agricoles qu’elle renferme, à savoir, le cacao, le café, le poivre, mais qui ont été, jusqu’ici peu exploités, à cause de la difficulté d’accès.