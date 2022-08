Destination tourisme Boeny – Mahajanga confirme son rang de destination nationale

Incontestablement, Mahajanga est la première destination nationale aujourd’hui.

Avoir les statistiques et le taux de fréquentation des établissements hôteliers ainsi que les différentes infrastructures d’hébergement existant à Mahajanga, le premier rang est confirmé.

Ce mois d’août est le mois le plus animé en termes d’activités touristiques. Une période idéale pour les estivants pour profiter de la chaleur et climat parfait pour passer des vacances parfaites, loin des grandes chaleurs.

Cette année, exceptionnellement, le cap de 100 000 visiteurs sera atteint en quelques semaines avec les différents évènements en vue.

Les grandes retrouvailles des membres du Sekoly alahady de la Fjkm, plus de 15 000 personnes, et cette semaine plus de vingt-mille jeunes chrétiens de la FLM séjournent à Mahajanga depuis samedi dernier jusqu’à samedi 13 août prochain.

Le Fitraofambe (ou rencontre, terme originaire du nord) de la Sampana Mpanazava sy Tily (SAMPATI) au sein de la Fjkm se tiendra à partir de vendredi à dimanche prochain à la Fjkm Ziona vaovao. Cette manifestation rassemblera les grandes personnes et les différents responsables au sein de la branche du scoutisme, les jeunes n’étant pas concernés.

Et comme chaque année, la 16ème édition du Rallye du Boeny démarrera ce vendredi 12 jusqu’au samedi 14 août prochain. La compétition compte pour la quatrième manche du Championnat de Madagascar des Rallyes. Ce rendez-vous est également très attendu dans le milieu du sport automobile. Les férus du sport automobile sont déjà presque arrivés à Mahajanga surtout pour la reconnaissance des parcours, ayant débuté depuis hier.

Côté tourisme, le festival des baleines a déjà commencé à Antsanitia, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga 2. Les cétacés sont déjà arrivés et ont déjà paradé depuis la fin de la semaine dernière.

Le rendez-vous avec les cachalots est un véritable plaisir et émerveillement pour les intéressés. Jusqu’en octobre, le complexe hôtelier Antsanitia resort organise des journées de vacances pour les intéressés. Cette activité attire aussi beaucoup de touristes surtout étrangers.

Bref, la liste des manifestations et grands rassemblements est loin d’être exhaustive. Celui le plus attendu et qui drainera à coup sûr plus de vingt mille personnes sera le Fihaonambe du Sampana Fifohazana (SAFIF) à la Fifohazana Fjkm prévu du 23 au 26 août prochain à Mahajanga.

Les rues sont animées et des va-et-vient incessants sont observés depuis quelques mois à Mahajanga. Les embouteillages au bord de la mer au bazar de Mahabibo et surtout à Tsaramandroso sont le signe d’une intense affluence de visiteurs à Mahajanga.

Tout bouge dans la cité des Fleurs, tout le monde en profite jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. Le seul hic est la menace de pénurie de carburant dans les stations dans la capitale. Pour le moment Mahajanga en est épargnée. Wait and see !