Climat des affaires – Un nouveau code des investissements en vue

Le milieu des investissements évolue. Une nouvelle loi est en cours d’élaboration.

En avance. Si l’Union Européenne a recommandé la nécessité « d’engager et de faire aboutir dans le pays les réformes réglementaires et administratives nécessaires à une amélioration visible de l’environnement des affaires et du climat d’investissement », lors du dialogue politique tenu à Iavoloha lundi, le gouvernement à travers le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation a déjà anticipé cette nécessité de réforme. Un avant- projet de loi sur les investissements est en cours de validation su sein du conseil du gouvernement.

Le gouvernement est bel et bien conscient du conteste international plus compétitif que jamais pour les investisseurs privés et n’a donc pas attendu cette « recommandation » de l’Union européenne pour faire bouger les lignes. Au contraire, le MICC a organisé un dialogue public-privé pendant plusieurs jours au cours desquels on a pour définir les engagements du secteur public et privé. Un premier pas important qui marque la volonté des uns et des autres d’avancer. C’est une grande première dans les annales étant donné que les discussions étaient sincères et ouvertes.

Interlocuteur de choix

Il faut dire que le secteur privé a trouvé en Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, un interlocuteur pour qui l’entrepreneuriat et l’investissement n’a aucun secret. Cela a facilité beaucoup de choses. Ensemble, le secteur public et le secteur privé sont conscients de l’enjeu du développement économique et sont prêts à regarder dans la même direction. La collaboration continue et une rencontre au sommet entre le groupement des entreprises et le président de la République figure dans l’agenda. Prévue en septembre cette rencontre permettra d’aller davantage plus loin dans cette démarche. Les mesures incitatives afin de convaincre les industriels à investir davantage à Madagascar seront dévoilées à cette occasion.