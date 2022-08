Ambositra – Des cambrioleurs blessent un non-voyant

Un non-voyant et sa famille ont été attaqués pour la seconde fois par des cambrioleurs, lundi, à Ambositra. La police l’a négligé lorsqu’il est venu porter plainte.

Des cambrioleurs n’ont pas fait de quartier avec leurs victimes. Pour la seconde fois, ils ont attaqué Jean Romuald Randria­nilainahery, non-voyant, lundi à 1h du matin, à Alakamisy Ambohimiadana, dans la ville d’Ambositra.

Les mêmes assaillants armés étaient déjà entrés par effraction chez la victime, dans la nuit du jeudi 4 août. Certes, Romuald ne les a pas vus car il est aveugle depuis l’âge de 2 ans, mais il les a reconnus par leur voix. Cette nuit-là, ils ont brisé la fenêtre avec une barre à pince. Ils ont fouillé la maison et ramassé ce qu’ils ont trouvé. Ils ont emporté un téléphone, une somme de six cent mille ariary, des vêtements et divers objets. Ils ont battu Romuald, sa femme et leur fils de 7 ans qui criait au secours. Ils ont également assommé sa mère âgée de 70 ans venue leur rendre visite.

La police a débarqué tardivement, soit vingt minutes après l’acte. Personne parmi les voisins n’a aidé les victimes. La fenêtre a été réparée et protégée avec une grille métallique.

Agressé

Dès le lendemain, Romuald, 37 ans, a rejoint le commissariat pour déposer plainte. Pourtant, la police l’a désorienté et négligé. Il y est retourné le samedi, mais on lui a dit que le responsable était en patrouille. Il est rentré bredouille.

Or, les malfaiteurs se sont trouvés de nouveau à son domicile avant-hier, à 1h du matin. Ils ont cassé la porte principale. Ils l’ont encore agressé, ainsi que sa mère. Ils ont menacé de kidnapper ses enfants et mis sens dessus dessous leur chambre. Ils ont détruit leur lit superposé. Ils ont volé des ustensiles de cuisine, une bicyclette, des cartes d’identité nationale et le badge d’étudiant de Romuald qui bosse la communication.

Le trentenaire a gardé un portable avec lequel il a pu aviser le préfet. Mais comme la première fois, la police est arrivée trente minutes après l’alerte.

La maison est dotée de caméras de surveillance. On ignore pourtant si elles fonctionnent ou pas. L’enquête et l’identification des auteurs de l’acte se poursuivent. Une opération de coup d’arrêt sera réalisée dans la ville, selon un membre de l’organe mixte de conception (OMC) local. En fait, deux attaques ont été constatées lundi. Romuald a porté plainte à la gendarmerie.