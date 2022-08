Afrobasket quarts de finale – Les Ankoay jouent banco face à la Guinée

L’heure de vérité pour les garçons Ankoay de Madagascar a sonné. Ils affronteront cet après midi à 17 heures 30 minutes les jeunes de la Guinée en quarts de finale de l’Afrobasket U18.

Madagascar, par l’intermédiaire de ses jeunes garçons Ankoay, vise à entrer dans le dernier carré de son Afrobasket à domicile. Pour atteindre cet objectif, connaître les pourcentages et les statistiques personnels des joueurs de l’équipe nationale Ankoay de Madagascar permet d’apporter des rectifications ou des attitudes à adopter sur le terrain.

Pour le total de points marqués durant les phases éliminatoires, Mathias est en deuxième position (64 points) derrière le Malien Abdramane Kanoute (69 points). Landric Donovan est en 13ème place (39 points), Rino Randimbiarivelo, 18ème (35 points), Jerry Pepin Rabibisoa, 31ème (26 points), Fabrizio Mickael Heritiana en 42ème (16 points), Lovasoa Ny Aina Andriatsarafara, 56ème (11 points), Richard Be, 66ème (8 points), Mariano Tovolalaina, 73ème (6 points), Tokiniaina Mihaja Raobi­saona, 77ème (5 points), Leva Mirando, 80ème (5 points), Zoherimalala Davida Rahari­naivo, 95ème (2 points). Sur les lancers francs, Mathias M’Madi caracole en tête avec un pourcentage de réussite de 93.3, Landric Donovan est 16ème (50.0).

Avec les tirs à trois points, Mathias M’Madi figure dans le top 5 ( 4 0. 0 ), L and ric Donovan est en quatorzième place (27.8), suivi de Rino (15ème) en 27.8, Jerry Pepin Rabibisoa en 16ème 27.3, Tokini­aina Mihaja Raobi­saona, 21ème (25.0), Fabrizio Mickael Heri­tiana, 36ème (15.8).

Conditions physiques

Sur les passes décisives, Mathias M’Madi se trouve en deuxième position avec 15 passes réussies, Landric Donovan est en troisième position (14), Toki­niaina Mihaja Raobisaona, 8ème (5 passes), Lovasoa Ny Aina Andriatsarafara, 28ème (4 passes), Fabrizio Mickael Heritiana, 43ème (3 passes), Jerry Pepin Rabibisoa, 44ème ( 3 passes ). Au rebond, Landric Donovan Rakoto­nanahary se trouve à la troisième place (43 rebonds), Jerry Pepin Rabibisoa, 12ème (18 rebonds), Lovasoa Ny Aina Andriatsarafara, 22ème (12 rebonds). Sur les fautes commises, deux joueurs majeurs de l’équipe nationale malgache figurent dans le top 5. Lovasoa Ny Aina Andriatsara­fara est en tête de liste avec 11 fautes commises, soit 3.7 par match. Jerry Pepin Rabibi­soaest 4ème avec 10 fautes commises, soit 3.3 par match.

Pour le match des quarts de finale de ce jour, deux grands coachs de renom en N1A donnent leur avis. Ils sont unanimes sur le manque et l’insuffisance de condition physique des jeunes Ankoay. Andrianantenaina Tafika Jonah Nestor, coach de SEBAM, a expliqué que les joueurs manquent d’assemblage, de préparation, de taille et de condition physique.

En quatre matches disputés en phase éliminatoire, la Guinée a enregistré 2 victoires et encaissé deux défaites. Un joueur majeur est à surveiller, I. Diallo (20 points contre l’Angola et contre l’Égypte). Ibrahima Sanoh et N’Famara Dabo possèdent un taux de réussite de 50.0 aux tirs. L’équipe de la Guinée, avec un taux de réussite de 32.5 aux tirs, se place en septième position au classement. C’est une équipe à ne pas sous-estimer car elle se place en troisième place en contre et en balles perdues.