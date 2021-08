Tsarafaritra Tsimbazaza – Trois enfants en bas âge enfermés sans nourriture

L’inconscience maternelle a failli virer au drame à Tsarafaritra Tsimbazaza. En quittant son foyer, une mère de famille âgée de vingt-quatre ans a enfermé ses trois enfants en bas âge, seuls dans la maison.

Les deux derniers, des jumeaux de deux ans et demi venaient d’être circoncis, il y a à peine quelques jours. Leur frère aîné a pour sa part cinq ans. Jeudi en partant, leur maman a fermé la porte à double tour de l’extérieur. C’est seulement samedi qu’elle est revenue voir ses enfants. Entre temps, le pire a pu être évité de justesse grâce à l’intervention des voisins. Au bout d’un jour et une nuit, enfermés dans la maison, les enfants ont pleuré à chaudes larmes. En entendant les sanglots, un enfant des voisins qui jouait près de leur habitation a prévenu ses parents. Les riverains ont accouru vers les trois gamins en détresse pour les secourir. Lorsque la porte a finalement pu être ouverte, les personnes venues à la rescousse étaient pétrifiées en voyant l’état des trois malheureux. Rongés par la faim, les trois petits garçons étaient déshydratés et très affaiblis. Faute d’avoir trouvé de la nourriture, ils on t mangé des morceaux de cire. Leurs vêtements étaient maculés d’immondices.

Ex-détenue

D’après les informations recueillies, la mère de famille impliquée dans cet abandon d’enfants venait de purger trois mois de prison pour une affaire pénale.

Son fils aîné avait habité chez sa grand-mère et les deux jumeaux avaient été accueillis dans un centre. Il y a quelques mois, la jeune mère a récupéré ses enfants. Elle a loué une maison à Tsimbazaza.

Près de quarante-huit heures après avoir laissé ses trois enfants en bas âge, enfermés seuls dans la maison, la jeune femme est revenue samedi mine de rien.

Interceptée par les voisins, elle a été remise à la police. Ayant reconnu ses fautes, elle a pu retourner voir ses enfants pour ensuite disparaître de nouveau, sans laisser aucun signe de vie. Hier, la mère de famille devait se présenter aux enquêteurs mais elle leur a faussé compagnie. La fugitive est actuellement recherchée. Les trois frères ont été laissés aux bons soins d’un centre d’accueil en attendant la décision du juge des enfants.